FARA PRECEDENT - PNL nu-și desemneaza candidat la primarie pentru ca primarul actual este prea bun

O situație cel puțin inedită pe scena politică o întâlnim la Alba Iulia. Președintele executiv al PNL Alba, Ion Dumitrel, a anunțat faptul că partidul nu-și va desemna candidat la primăria Ciugud, asta pentru că primarul din această comună a făcut perfomanță și merită un nou mandat.

”PNL Alba respecta performanta administrativa de la Ciugud si a decis sa nu aiba un candidat propriu la primaria comunei



Politica trebuie sa însemne respect si corectitudine, iar performantele administrative ale unei administratii trebuie recunoscute. Performanta administrativa a domnului primar Gheorghe Damian, proiectele propuse si colaborarea excelenta între Primaria Ciugud si Consiliul Judetean Alba conduc la o decizie în interesul cetatenilor comunei: la alegerile locale din acest an, PNL Alba va respecta performanta administrativa din Ciugud, nu va avea un candidat propriu la functia de primar al comunei si va sustine candidatura actualului edil independent Gheorghe Damian.



Pentru mine si pentru PNL Alba nu este o încercare de a ne alatura imaginea de cea a primarului Gheorghe Damian sau de a câstiga capital electoral, ci o dovada de maturitate si de normalitate politica. Domnia sa spune mereu despre Ciugud ca este doar normalitatea care trebuie sa existe în satul românesc, iar eu nu pot decât sa apreciez aceasta normalitate si sa o respect din calitatea pe care o am ca om politic si om de administratie. Normalitatea aceasta administrativa se regaseste în foarte multe comunitati din judetul Alba si, indiferent de culoarea politica pe care o avem, trebuie sa o respectam.



De asemenea am respectat si vom respecta hotarârea domnului primar, anuntata public dupa excluderea din PSD, de a ramâne independent politic, astfel încât nu i-am lansat invitatia de a ni se alatura.



În calitate de presedinte al Consiliului Judetean Alba, am colaborat cu domnul Damian în proiecte de dezvoltare a comunei si când era membru PSD, dar si acum când este independent. Pentru mine si pentru colegii mei importante sunt proiectele pe care le propune un primar si interesul pe care acesta îl are pentru comunitatea sa. Pe de alta parte, dezvoltarea comunei Ciugud si prosperitatea cetatenilor acesteia au implicatii majore si în dezvoltarea municipiului Alba Iulia si în bunastarea albaiulienilor.



Domnul primar Gheorghe Damian si toti primarii din judetul Alba stiu ca vor gasi în mine si în echipa Consiliului Judetean parteneri pentru orice proiect de dezvoltare a comunitatilor pe care le conduc. Pentru mine, politica reala înseamna performanta administrativa pentru proiecte privind interesul cetateanului si dezvoltarea localitatilor din judetul Alba.”, arată un comunicat al PNL Alba.