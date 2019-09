Fara precedent - Uraganul Dorian a facut RAVAGII in Bahamas! De la Casa Alba, Donald Trump a facut un apel / VIDEO & FOTO

Uraganul Dorian, însoţit de ploi torenţiale şi vânturi cu viteze de până la 300 de kilometri la oră, a făcut ravagii, luni, în Bahamas, arhipelag din Caraibe pe care l-a lovit cu o intensitate fără egal în istoria sa, relatează AFP, conform agerpres.ro.

Ciclonul îşi continuă traiectoria incertă către Statele Unite, unde autorităţile au ordonat evacuarea preventivă a sute de mii de persoane din zonele de coastă.Uraganul de categorie 5 - nivelul maxim pe scala Saffir-Simpson - considerat "catastrofal" de Centrul Naţional pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), a atins duminică ţărmul la Elbow Cay, pe insulele Abacos din nord-vestul Bahamas, ţară care cuprinde circa 700 de insule."Ne aflăm în faţa unui uragan (...) cum nu am văzut niciodată în istoria Bahamas", a declarat Hubert Minnis, prim-ministrul acestui arhipelag alcătuit din peste 700 de insule situat între Florida, Cuba şi Haiti. "Este probabil cea mai tristă zi din viaţa mea", a adăugat el, în lacrimi.

În înregistrările video publicate pe site-ul de ştiri Tribune 242 din Bahamas se pot vedea valuri gigantice care au ajuns până nivelul acoperişurilor caselor de lemn şi ambarcaţiuni plutind pe apa tulbure, printre crengi, scânduri şi alte resturi.



Potrivit NHC, al cărui sediu se află în Miami, Dorian a egalat recordul, care data din 1935, al celui mai puternic uragan din Atlantic atunci când a ajuns la ţărm.



Nicio victimă nu a fost înregistrată până luni dimineaţă.



''Oamenii sunt încă traumatizaţi de Matthew (în 2016), dar acesta este şi mai rău", a declarat pentru AFP Yasmin Rigby, care locuieşte în Freeport, pe insula Grand Bahama.



Ochiul ciclonului se afla luni la ora 2:00 GMT la 95 de kilometri est de Freeport şi se deplasa cu viteză foarte redusă spre vest, a declarat NHC, care a recomandat locuitorilor să rămână la adăpost. ''Nu ieşiţi din adăposturi în timpul trecerii ochiului (uraganului) deoarece viteza vântului va creşte rapid'', a avertizat institutul.



De la Casa Albă, preşedintele american, Donald Trump, a lansat un apel la cea mai mare vigilenţă în faţa acestui fenomen climatic "foarte, foarte puternic".



"Rugaţi-vă pentru locuitorii din Bahamas", a adăugat el pe Twitter.

După Bahamas, uraganul ar urma să se apropie de coasta de est a Floridei (sud-estul Statelor Unite) luni seară şi marţi, dar este dificil de prevăzut cu ce intensitate va lovi ''Statul Însorit''.



''Iniţial, ar fi trebuit să lovească direct Florida", a amintit duminică preşedintele Donald Trump la întoarcerea la Casa Albă de la Camp David. ''Se pare că va urca spre Carolina de Sud şi Carolina de Nord. Georgia şi Alabama vor fi, de asemenea, lovite'', a adăugat el. ''Însă traiectoria lui s-ar putea modifica din nou'', a avertizat preşedintele Donald Trump care şi-a anulat călătoria programată în Polonia în acest weekend.



Guvernatorul din Carolina de Sud, Henry McMaster, a decretat stare de urgenţă în acest stat american. "Forţa şi caracterul imprevizibil al furtunii ne obligă să ne pregătim pentru toate scenariile posibile", a declarat el. Oficialul a ordonat evacuarea obligatorie a coastelor statului, o măsură ce afectează circa 800.000 de locuitori.



Starea de urgenţă a fost deja decretată în Florida şi în 12 districte din statul Georgia. Această măsură permite o mai bună mobilizare a serviciilor publice din statele în cauză şi utilizarea, la nevoie, a fondurilor federale de ajutorare.



Măsura evacuării obligatorii a fost de asemenea decretată pentru regiunile costiere din Palm Beach şi Martin, în Florida, dar şi pentru şase comitate costiere din Georgia.



Locuitorii din Miami au respirat uşuraţi, însă au continuat să fie în alertă, iar distribuirea sacilor cu nisip pentru prevenirea inundaţiilor a continuat, notează AFP.



Guvernatorul republican din Florida, Ron DeSantis, a îndemnat populaţia locală "să rămână vigilentă".



Statul Florida, al cărui teritoriu constă în principal într-o peninsulă din sud-estul Statelor Unite, se află în fiecare an în prima linie în calea furtunilor care se formează în sezonul uraganelor.



Cu un relief foarte plat, litoralul din Florida este ameninţat constant de riscul de creştere a nivelului apelor. Relieful din centrul peninsulei este caracterizat, de asemenea, prin altitudini foarte mici. Pentru locuitorii din Florida, principala ameninţare o reprezintă inundaţiile.



Potrivit unui ofiţer care coordonează intervenţiile, 12.000 de soldaţi au fost desfăşuraţi în Florida în aşteptarea uraganului Dorian.



Aeroportul din Orlando, unde aterizează turiştii care doresc să viziteze Disney World, urmează să se închidă luni dimineaţă la ora 6:00 GMT.

