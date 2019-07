Fara scoala, fara gradinita, fara teme!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru formarea unei personalitati armonioase nu este suficienta doar educatia scolara (deja scoala este amintire…). Activitatile organizate de Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi” din Iasi in timpul vacantei de vara, reprezinta provocari atat pentru copii, cat si pentru parinti. In cadrul lor isi pot dezvolta abilitatile sociale si de comunicare sau pot descoperi in lectura un prieten pe viata. Totodata sunt si modalitati de petrecere a timpului liber alaturi de copii de aceeasi varsta, cu aceleasi preocupari. Cu siguranta fiecare copil va gasi in lista de activitati propuse cel putin una care sa il captiveze! Va asteptam! Participarea la aceste activitati este gratuita, dar permisul de intrare este obligatoriu. ...