Farmaciile Ropharma Expune te la soare in siguranta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Expunerea la soare are multe aspecte pozitive, insa exista si dezavantaje in raport cu daunele pe care le pot provoca radiatiile solare, nu numai asupra pielii, ci intregului corp. Principalele probleme care pot aparea dupa expunerea solara sunt deteriorarea ADN-ului, adica a celulelor care alcatuiesc pielea, dar si posibilitatea ca acesta deteriorare sa duca la transformarea melancocitelor normale in celule tumorale maligne, raspandindu-se mai tarziu in mai multe zone ale corpului. Din aceste motive, este esential sa se asigure o protectie adecvata care trebuie sa includa doua strategii: -Protectie locala cu produse de inalta calitate. -Protectie sistemica cu s ...