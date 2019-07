FARMACIILE ROPHARMA – Tu cum privesti frumusetea?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce inseamna frumusetea pentru fiecare dintre noi? Cum percepem frumusetea si cat de diversa este ea? Cat de subiectiva este perceptia noastra si cum ne pliem dupa ceea ce consideram frumos sau este considerat frumos? Cuvantul „frumusete” este cuvantul cel mai adesea inteles gresit. Ce face ca o femeie sa fie frumoasa? Notiunea de frumusete nu a fost niciodata pe deplin inteleasa. Cliseul, „frumusetea este in ochii privitorului” arata ca perceptia este cheia. Perceptia frumusetii este deci in ochii privitorului. Fiecare dintre noi, cu toate acestea, are o intelegere diferita a frumusetii. Cu totii avem gusturi diferite, ne place sau displace cate ceva, iar acest lucru afecteaza definitia si perceptia noastra ...