Farmacistii din Antibiotice, fata in fata cu elevii din proiectul Alege sa fii farmacist 

In cadrul proiectului Alege sa fii farmacist initiat de UMF Iasi, un numar de 25 de elevi impreuna cu mentorii lor, studenti la Facultatea de Farmacie, au avut ocazia sa descopere joi, 4 iulie, ce inseamna sa iti urmezi pasiunea, devenind farmacist in fabricatia de medicamente, in compania Antibiotice. Aici, tinerii proviniti din scoli si licee din regiunea Nord - Est a Moldovei au asistat la o sesiune de storytteling sustinuta de doua tinere farmaciste, ce activeaza in domeniile cercetare si productie de medicamente. Degajate si insufletite de pasiunea pentru profesia lor, Anca Tifui, farmacist in departamentul de Cercetare si Stefana Perian, tegnolog in fabricatia de medicamente, au gasit limbajul comun cu tinerii vi ...