Farul Constanta are planuri mari pentru 2020

Liga a 2-a, audiențe record

Constănțenii au încheiat sezonul într-o notă optimistă

Sezonul 2019/20 din Liga 2 a fost catalogat de către specialiști unul dintre cele mai interesante din ultimii douăzeci de ani. Acest lucru se datorează în mod direct și numărului mare de echipe cu tradiție aliniate la start. Formații precum Farul Constanța, Rapid București, Politehnica Timișoara, Petrolul Ploiești, FC Argeș, Universitatea Cluj și UTA Arad sunt rivale în acest sezon. Au fost meciuri derby transmise la televizor care au stabilit un nou record de audiență în Liga 2. Farul Constanța a fost și ea transmisă în câteva rânduri. Cel mai recent, în meciul pe care l-au jucat la Călărași, încheiat 1-1. Ianis Zicu & Co. reușeau atunci să stabilească scorul final încă din prima jumătate a meciului. De asemenea, dobrogenii sunt încă neînvinși în meciurile pe care le-au susținut pe malul mării Într-un clasament al meciurilor disputate acasă, Farul ocupă locul al doilea după 9 partide, cu 25 de puncte . Tot ea este și echipa care a luat cele mai puține goluri în aceste 9 întâlniri.Meciul cu Rapid a fost penultimul din 2019. Ultimul meci pe care Farul l-a jucat în acest an s-a jucat la Călărași, împotriva Dunării. A fost un 1-1 echitabil, Alexandru Stoica marcând pentru dobrogeni. Acesta este unul dintre jucătorii tineri ai echipei antrenate de Ianis Zicu. Instalat la începutul sezonului, antrenorul a mizat pe tineri, Farul având una dintre cele tinere garnituri din Liga a 2-a . 11 din cei 21 de jucători folosiți pe parcursul primei părți de campionat au vârste sub 23 de ani.Cei mai buni doi marcatori ai echipei sunt Viorel Lică (24 de ani) și Alexandru Stoica (19 ani). Cei doi au reușit să înscrie fiecare câte cinci goluri. Numele acestora a fost trecut pe tabelă și în ultimele două meciuri din 2019. Lică a stabilit scorul final al meciului cu Rapid, iar Stoica a marcat ultimul gol al echipei sale în acest an, în acel 1-1 de la Călărași. Cele 4 puncte obținute în ultimele 2 etape au dus-o pe Farul pe locul 9 în Liga 2, cu 29 de puncte.Partea a doua a campionatului este programată să înceapă pe 22 februarie 2020. Astfel, în prima partidă oficială de anul viitor, Farul Constanța va juca acasă, cu ilfovenii de la Concordia Chiajna. Totuși, înainte de reluarea campionatului, dobrogenii vor pleca în Antalya (Turcia), la Lara. Este locul unde Farul merge pentru perioada de pregătire . Deși echipa se reunește pe 13 ianuarie, va pleca în cantonament abia pe 2 februarie.Între 13 ianuarie și 1 februarie, echipa se va antrena acasă, la Constanța, unde sunt programate trei meciuri de pregătire cu echipe din județ. În Turcia, Farul va juca cu echipe din Bulgaria și Coreea de Sud, adversarii fiind deja stabiliți.