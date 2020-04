Fast-food-uri și plaje, locurile in care au fugit neozeelandezii dupa o luna de izolare

Neoelandezii s-au aşezat la cozi pentru burgeri, cartofi prăjiţi şi cafea, marţi, după o lună de carantină care, potrivit premierului Jacinda Ardern, a contribuit la eliminarea cazurilor de transmitere comunitară a coronavirusului, relatează marţi Reuters, preluat de Agerpres. Aproximativ 400.000 de persoane s-au reîntors la muncă după ce Ardern a redus cu o treaptă nivelul […] The post Fast-food-uri și plaje, locurile în care au fugit neozeelandezii după o lună de izolare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.