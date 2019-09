Fata cea mare a Anamariei Prodan, indragostita pana peste cap. El este tanarul care i-a furat inima Rebeccai

Cand vine vorba despre fiicele sale, Anamaria Prodan are cu ce se mandri. Rebecca, fata cea mare a impresarei, este o domnisoara frumoasa, ascultatoare si inteligenta.

Tanara in varsta de 20 de ani este studenta la o prestigioasa facultate din Milano, spre bucuria parintilor sai. Facuta parca pentru lumea modei. Rebe, asa cum o alinta impresara, are toate atuurile pentru a fi un model de succes: are 1, 83 inaltime, picioare lungi, talie de viespe si, cel mai important, multa ambitie, caci, pentru a razbate in meseria de model, nu este deloc usor.

Si, daca tot va spuneam ca Rebecca este un model de succes in Milano, acest lucru se poate observa din imaginile pe care le postaza satena pe contul ei de instagram. Rebecca stie foarte bine cum sa se scoata in evidenta. Indiferent ca pozeaza in haine de zeci de mii de euro sau in costume de baie super sexy, fiica Anamariei Prodan are alura unui model de talie internationala.

Nu doar ca a debutat acum sase ani in moda, dar pasii pe care i-a facut pana in prezent sunt foarte mari, iar mama ei o sustine, atat financiar, cat si moral.

Rebecca, indragostita pana peste cap

E frumoasa, este bogata, este inteligenta, va dati seama ca o astfel de domnisoara nu avea cum sa fie singura. Tanara are o relatie cu David, un baiat de varsta ei, cu care traieste in Italia si cu care se intelege de minune, potrivit Antena Stars.

"Am iubit, locuieste in Monacco, ne vizitam frecvent. Acolo face business. David in cheama si are 19 ani. Suntem impreuna de doi ani jumatate. Mamei ii place mult de el", a spus Rebecca in urma cu ceva timp.

