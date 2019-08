Fata de 11 ani agresata sexual de vecin in Prahova - tatal a reclamat fapta la Politie

Poliţiştii au fost sesizaţi de tatăl unei fete că aceasta a fost agresată de un vecin care a pipăit-o, iar anterior a pus-o să se dezbrace şi a fotografiat-o, informează, joi, IPJ Prahova potrivit Agerpres.

"Am fost sesizaţi în mod direct, de către un bărbat din oraşul Boldeşti-Scăinei, despre faptul că, în jurul orei 12.00, fiica sa minoră, ar fi fost agresată de către vecinul lor, un bărbat în vârstă de 50 de ani, cu acelaşi domiciliu. În urma verificărilor efectuate până la acest moment, a rezultat faptul că, astăzi, bănuitul ar fi pipăit-o pe fetiţa de 11 ani, iar anterior, acesta ar fi pus-o pe copilă să se dezbrace, fotografiind-o în astfel de ipostaze şi ameninţând-o cu scopul de a nu spune nimic", precizează IPJ Prahova.În cauză a fost întocmit dosar penal şi se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de agresiune sexuală şi ameninţare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti.