Fata de 13 ani, batuta si calcata in picioare de alte doua adolescente

O fata de 13 ani a fost batuta zdravan de alte doua minore de aceeasi varsta, pusa la pamant si calcata cu piciorul pe cap. Momentele terifiante au fost filmate de o alta copila si difuzate pe internet.

In urma difuzarii imaginilor socante in spatiul public, politistii din Slatina, unde s-a produs agresiunea, s-au autosesizat si au identificat agresoarele.

„La data de 28 octombrie 2019, in urma aparitiei in mediul on-line a unui filmulet, politistii din cadrul Politiei municipiului Slatina, (…) s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de ‘Lovire sau alte violente, fapta care ar fi fost savarsita la data de 19 septembrie a.c., in municipiul Slatina, strada Prelungirea Tunari. Din cercetarile efectuate s-a stabilit faptul ca, doua minore in varsta de 13 ani, din municipiul Slatina, ar fi agresat o minora, tot de 13 ani, in urma unui conflict spontan. Incidentul a fost filmat de o a patra minora, de 14 ani, care a si distribuit filmuletul”, a transmis IPJ Olt, potrivit tion.ro.

Imaginile sunt insa greu de privit, iar din inregistrari reiese si dialogul dintre agresoare si victime. La inceput, una dintre fete ii reproseaza anumite lucruri, iar apoi o alta fata spune: „Nu ma mai apropii, ca iar dau in ea, si nu mai vreau”.

Mai departe, aceeasi fata incepe sa o loveasca de mai multe ori cu palma, in timp ce victima nu riposteaza deloc. Copila de 13 ani este tarata pe asfalt, iar apoi una dintre fete ii pune piciorul pe cap spunand: „M-am jurat ca eu pe tine pe calc pe cap, am calcat-o pe cap, ba?”, -se adreseaza ea prietenelor sale, care au raspuns afirmativ. Dupa ce copila s-a oprit din lovituri, o alta fata a luat-o la palme nervoasa: „Am crezut in tine! Ca ai fost prietena cu mine! De cate ori m-am certat eu cu Delia pentru tine?”, i-a reprosat cea din urma.

