Fata Prodancei, umilita de federatia de baschet! Ce spune fostul sot al impresarei: ”FRB a uitat sau nu a gasit bani sa-i plateasca biletul de avion!”

Sarah Dumitrescu, fata lui Tiberiu Dumitrescu si a Anamariei Prodan, este o mare speranta a baschetului, fiind selectionata in echipa Universitatii Mississippi. Dupa ce a semnat inca de acum cateva luni cu echipa americana, Sarah (18 ani) s-a declarat mandra de realizarile sale. ”Sunt bucuroasa ca am oportunitatea sa practic sportul pe care il iubesc la urmatorul nivel. As vrea sa le multumesc tuturor universitatilor care au vrut sa ma recruteze. Acestea fiind spuse, sunt entuziasmata sa va anunt ca mi-am luat angajamentul sa joc la Universitatea din Mississippi”, a marturisit atunci fata Prodancei si a fostului baschetbalist Tiberiu Dumitrescu.

Recent, intr-o discutie purtata cu Ghita Muresan, singurul baschetbalist roman care a jucat in NBA, Tiberiu Dumitrescu a reactionat la un mesaj al lui Big Ghita, in care clujeanul vorbea despre prezenta lui Sarah in echipa nationala a Romaniei. ”Cat despre Sarah la echipa Romaniei, nu stiu ce sa zic... La ultimul turneu European U18 Irlanda (unde a reprezentat Romania cu mana rupta si temperatura 38/39 la cateva meciuri), FRB a uitat sau nu a gasit bani sa-i plateasca biletul de avion, dar cine stie, poate intre timp au facut sau o sa faca rost”, a povestit tatal lui Sarah Dumitrescu.

