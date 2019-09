FAVOARE pentru UDMR: Senatorii juriști au avizat schimbarea regimului incompatibilitaților

Comisia Juridică din Senat a întocmit, marți, un raport favorabil pentru proiectul UDMR care modifică legislația privind regimul conflictului de interese și a incompatibilităților.

„Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”, potrivit inițiativei, informează mediafax.ro.

Completarea se realizează astfel: „Nu se înțelege că ar exista un conflict de interese, în situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică a suspendat activitatea persoanei fizice autorizate sau persoana juridică pe care o are in proprietate nu a avut activitate în perioada in care a exercitat o demnitate publică sau o functie publică”, conform proiectului de Lege.

De asemenea, articolele 84 și 85 prevăd că funcția de membru al Guvernului (84) sau de prefect și subprefect (85) este incompatibilă cu exercitarea funcției de comerciant sau persoană fizică.

Astfel, modificarea UDMR vine în sensul explicării termenului de persoană fizică: „calitatea de persoană fizică autorizată cu excepția activităților liberale și cele din agricultură dacă nu are contract încheiat cu autoritatea publică din care face parte persoana.

În prezenta Lege 1616/ 2003, la secțiunea a doua, este explicat Conflictul de interese în exercitarea funcţiei de membru al Guvernului şi a altor funcţii publice de autoritate din administraţia publică centrală şi locală.

„Art. 72. - (1) Persoana care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.”

Motivul modificării ar fi legat de terminologia vagă a ,,persoanei autorizate”.

„Având în vedere că în conformitate cu definiția destul de vagă a persoanei fizice autorizate, care cuprinde atât activități economice propoziție, cât și activități liberale, respectiv posibilități de a avea acces la anumite drepturi, se impune eliminarea terminologiei depășite din cele două legi.”, se arată în expunerea de motive.

„Totodată există interpretări ale textelor de lege conform căreia persoana fizică autorizată în sensul negativ al activității comerciale nu poate fi suspendată și pentru a soluționa starea de incompatibilitate, aceasta trebuie să fie desființată. Acest proiect dorește să clarifice problemele ivite în urma modificărilor sus menționate pentru a avea o legislație coerentă și clară oricum este necesară înlocuirea sintagmei „comerciant persoană fizică” prezentă în legea în vigoare cu sintagma „persoană fizică autorizată”, iar pentru că avem o claritate este nevoie de enumerarea excepțiilor, modalitate care parțial se regăsește și în textul legii în vigoare”, mai explică inițiatorii, în sursa citată.

Inițiatorii proiectului au fost senatori și deputați UDMR, iar proiectul a primit raport favorabil în Comisia Juridică, marți, urmând să fie trimisă în plenul Senatului, prima Cameră sesizată, for decizional fiind Camera Deputaților.