Favoritul lui Orban la ministerul Sportului, șef la o federație cu multe scandaluri de dopaj: Ce reacție a avut premierul desemnat

Noul prim-ministru desemnat, Ludovic Orban, are în plan o reorganizare totală a ministerelor din Guvern. La capitolul sport, ministrul care ar putea fi propus este Gabriel Toncean, nimeni altul decât președintele Federației Române de Culturism și Fitness și actualul consilier al lui Orban pe probleme de sport, anunță digisport.ro.

Toncean are 44 de ani și este de 6 ani președintele FRCF, o federație lovită de cele mai multe scandaluri de dopaj în ultimii ani și cu cele mai multe cazuri confirmate. De exemplu, în anul 2017, au fost 22 de sportivi suspendați pentru dopaj în sportul românesc, dintre care 8 au fost culturiști.

Potrivit Gazetei, care citează o sursă din Federație, "facultatea a terminat-o după 40 de ani, în forma învățământ la distanță. Federația de culturism o conduce în mod discreționar, înconjurat de personaje implicate în trafic de anabolizante și excluse din viața sportivă pentru dopaj".

În plus, conform sursei citate, mulți culturiști sunt antrenați de persoane care ar fi implicate în scandaluri de dopaj sau chiar trafic cu substanțe interzise. Mulți dintre aceștia s-ar regăsi chiar în Biroul Federal al FRCF.

Premierul desemnat, Ludovic Orban, încă nu a hotărât dacă Ministerul Tineretului și Sportului va fi păstrat în forma actuală sau dacă va fi comasat cu cel al Educației, după promisiunea de a scădea numărul de ministere.

"Inițial, m-am gândit ca sportul să devină o autoritate națională, iar tineretul să plece la Educație. După mai multe discuții cu reprezentanți din sport și tineret, mai mult ca sigur o să păstrez Ministerul Tineretului și Sportului.

Am discutat telefonic și cu Mihai Covaliu și o să-l aștept să se întoarcă de la Doha pentru a vorbi față în față. Despre numele lui Toncean este o simplă speculație, am avut mai mulți candidați pentru funcția de ministru al sportului, am ajuns la o listă scurtă, de 3, alegerea finală urmând să o anunț public la definitivarea cabinetului", a spus Ludovic Orban pentru sursa citată.

La nivel de propunere există varianta ca federațiile mari să treacă sub tutela COSR, iar cele mici, sub un secretariat de stat sau o autoritate națională, al cărei șef au urma să fie Toncean.