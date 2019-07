Faye Dunaway a fost concediata dintr-o piesa de teatru montata pe Broadway, dupa ce a fost acuzata ca a lovit un tehnician

Actriţa premiată cu Oscar Faye Dunaway a fost concediată din piesa de teatru "Tea at Five", montată pe Broadway, din cauză că a creat un mediu "ostil" şi "periculos" în culise, potrivit The New York Post. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Acesta ar fi trebuit să fie marea sa întoarcere pe Broadway după 37 de ani. În piesă, Dunaway o interpreta pe Katharine Hepburne. Reprezentaţiile au început pe 22 iunie. "Producătorii de la "Tea at Five" au anunţat astăzi că au pus capăt relaţiei cu Faye Dunaway. Piesa se va juca la Londra, anul viitor, cu altă actriţă în rolul Katharine Hepburne", au anunţat producătorii Scott Beck şi Ben Feldman într-un comunicat pentru The Hollywood Reporter. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Potrivit The New York Post, Faye Dunaway a fost concediată după ce a lovit un membru al echipei tehnice. Actriţa premiată cu Oscar pentru "Network" în 1977 a fost acuzată şi că a creat un mediu de lucru "ostil" şi "periculos" în culise. Potrivit surselor citate de tabloid, reprezentaţia din 10 iulie a fost anulată înainte de ridicarea cortinei, pentru că Faye Dunaway "a aruncat cu cu obiecte către mai mulţi membri ai echipei care încerca să-i pună o perucă". Furioasă din cauza anulării, Faye Dunaway ar fi început să insulte echipa spectacolului. "Le-a fost frică pentru siguranţa lor", a adăugat o sursă pentru The New York Post. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţ ...