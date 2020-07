FC Barcelona a pierdut castiguri de 200 milioane euro din cauza coronavirusului

FC Barcelona a pierdut în acest sezon câştiguri de aproximativ 200 milioane euro din cauza pandemiei de Covid-19, a afirmat, duminică, preşedintele Josep Maria Bartomeu, citat de AFP.

"Începând din 14 martie (debutul celor trei luni de izolare în Spania), noi practicat nu am încasat nimic. Noi am pierdut câştiguri de aproximativ 200 milioane", a precizat preşedintele clubului catalan într-un interviu acordat Mundo Deportivo."Noi am fost nevoiţi să închidem buticurile noastre şi muzeul, bilete nu am vândut. Am rambursat totodată partea de abonament corespondent meciurilor care nu au fost disputate (cu public)", a enumerat Josep Maria Bartomeu printre cauze.Clubul a răspuns la această criză prin reducerea salariilor jucătorilor şi a recurs la şomaj parţial pentru salariaţii săi."Barca", care prevedea atingerea unei cifre de afaceri de 1,1 miliarde la finalul sezonului 2020-2021, merge acum pe o valoare cu "30 la sută mai puţin", conform lui Josep Maria Bartomeu.În acest sezon, clubul spera să depăşească pentru prima oară miliardul de euro ca cifră de afaceri, dar previziunile au fost bulversate de pandemie."Dacă cineva crede că pandemia nu a avut efect asupra Barcei, se înşeală. Ea afectează cele mai mari cluburi europene şi Barcelona, care este clubul care câştigă cei mai mulţi bani, este cel mai afectat", a conchis preşedintele.