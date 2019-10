FC Barcelona – Real Madrid a fost amanat! Motivul și cand se va juca clasicul fotbalului spaniol

Ziarul spaniol Marca a anuntat ca partida dintre FC Barcelona si Real Madrid a fost amanata. Liga de fotbal din Spania a luat aceasta decizie din cauza protestelor ce au loc in aceasta perioada in Barcelona, din cauza condamnarii la inchisoare a unor lideri separatisti catalani in legatura cu rolul pe care l-au jucat in tentativa de proclamare a independentei regiunii, in 2017, conform Marca