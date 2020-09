FC Dinamo a anunțat prelungirea contractelor cu Grigore, Moldoveanu, Ehmann, Cretu si Esanu

Director sportiv al FC Dinamo, Rufo Collado, a anunţat, joi, prelungirea raporturilor contractuale cu Ricardo Florin Grigore, Robert Marian Moldoveanu, Marco Ehmann, Geani Mihai Creţu şi Mihai Alexandru Eşanu până la 30 iunie 2024.

Ricardo Grigore a jucat în 56 de meciuri şi a înscris şase goluri în tricoul alb-roşu, 52/4 în Liga 1 şi 6/2 în Cupa României. Născut la 7 aprilie 1999 şi format la Academia Dinamo, Grigore evoluat cu Dinamo U19 în Youth League, a făcut parte din lotul României pentru turneul final al Campionatului European de tineret, de anul trecut, găzduit de Italia şi San Marino şi a jucat trei meciuri pentru reprezenativa sub 21 de ani, potrivit news.ro.

Robert Moldoveanu este de la şapte ani la Dinamo, fiind convocat la toate loturile naţionale de juniori. Coleg de generaţie cu Ricardo Grigore, Robert Moldoveanu a debutat pentru prima echipă a dinamoviştilor în urmă cu 5 ani, pe 20 septembrie 2015, în deplasarea de la Botoşani (scor 1-1) şi a adunat 59 de meciuri / 6 goluri în campionat şi 7 meciuri / 2 goluri în Cupa României. Convocat la loturile U15, U17, U19 şi U21 ale României, Robert Moldoveanu a mai jucat în carieră, sub formă de împrumut, la FC Braşov şi Petrolul Ploieşti.

Născut la Spaichingen la 3 august 2000 şi având dublă cetăţenie, română şi germană, Marco Ehmann şi-a început cariera la Academia Spaichingen şi a evoluat în Germania pentru echipele de juniori ale cluburilor Reutlingen (2010-2012), Freiburg (2012-2015), Borussia Dortmund (2015-2017) şi Karlsruher (2017-2018). Transferat la Dinamo în luna martie a anului 2018, Marco Ehmann a evoluat mai întâi la Dnamo U19, a fost împrumutat la divizionara secundă CSM Reşiţa şi a debutat, luna trecută, pentru prima echipă a roş-albilor în victoria obţinută pe terenul celor de la FC Voluntari, 2-1 în campionat. 4 meciuri are Marco Ehmann la Dinamo, toate în Liga 1, două selecţii pentru reprezentativa sub 19 ani a României şi trei convocari pentru România U18. A jucat un meci, la 15 ani şi jumătate, pentru echipa naţională sub 16 ani a Germaniei.

Geani Creţu, născut la 12 ianuarie 2000 şi format la Academia Dinamo, a debutat la 15 decembrie 2018 pentru prima echipă în meciul de campionat cu Universitatea Craiova, scor 3-0 pe stadionul din Ştefan cel Mare. În sezonul competiţional 2019-2020, Geani Creţu a jucat două partide în tricoul alb-roşu, cu Universitatea Craiova şi Politehnica Iaşi, fiind împrumutat apoi în liga secundă, la Rapid Bucureşti. A adunat, sezonul trecut, 14 meciuri în Liga 2 şi unul în Cupa României pentru echipa din Giuleşti. Geani Creţu a fost titular la Dinamo în primele două etape ale acestui sezon în Liga 1 şi a jucat pe toata durata meciului cu Dinamo 2 vs FCSB 2, scor 3-2 în Liga 3.

Portar crescut la Centrul de Copii şi Juniori al clubului din Şoseaua Ştefan cel Mare, Mihai Eşanu (născut pe 25 iulie 1998) a fost împrumutat sezonul trecut la Farul Constanţa, în Liga 2. Câştigător al Ligii Elitelor şi campion al României cu Dinamo U19 în urmă cu trei ani, Mihai Eşanu a mai apărat în carieră la Dinamo 2 şi la divizionarele secunde CS Baloteşti şi Daco-Getica Bucureşti. O repriză, cea secundă a meciului din Liga 1 cu Chindia Târgovişte, a apărat Mihai Eşanu în acest sezon pentru prima echipă, când l-a înlocuit la pauză pe Cătălin Straton (accidentat). Tot 45 de minute a evoluat şi pentru Dinamo 2 în victoria cu FCSB 2, scor 3-2, în prima etapă din Liga 3.