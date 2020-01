FC Dinamo l-a achizitionat pe fundasul slovac Lukas Skovajsa

FC Dinamo a anunţat, duminică, pe site-ul oficial, că l-a achiziţionat pe fundaşul slovac Lukas Skovajsa, în vârstă de 25 de ani, scrie news.ro.

Noul jucător dinamovist a efectuat vizita medicală, a intrat în programul de pregătire stabilit de antrenorul principal Dusan Uhrin la Săftica şi va pleca luni dimineaţă cu echipa în cantonamentul din Spania.

Fost internaţional de tineret al Slovaciei, Lukas Skovajsa s-a născut la Trencin şi a evoluat în carieră doar la AS Trencin, de la copii şi juniori până la prima echipă. Lukas Skovajsa a debutat în 2012 în prima ligă a Slovaciei, a adunat 150 meciuri şi 7 goluri pentru AS Trencin în toate competiţiile (119/4 în campionat, 20/3 în Cupa Slovaciei, 11/- în cupele europene) şi are două titluri de campion în palmares.