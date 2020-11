FC Farul - Academica Clinceni, in Cupa Romaniei: Ianis Zicu - Ne dorim foarte mult sa mergem mai departe

Din punctul meu de vedere, este o partidă foarte frumoasă, suntem mulțumiți că am ajuns în această fază a competiției și ne dorim foarte mult să mergem mai departe. Întâlnim un adversar foarte bun, care este în formă, pentru că în ultimele 9 meciuri a primit doar 2 goluri, de la FCSB, echipa care are cei mai buni atacanți din România. Nu este întâmplător, pentru că Academica are jucători de echipa națională, care au jucat la cel mai înalt nivel. Este mult mai ușor să lucrezi cu astfel de jucători, pentru că sunt capabili să înțeleagă foarte repede tot ce le cere antrenorul din punct de vedere tactic. Este o echipă care muncește foarte mult, iar când faci lucrul acesta și șansa ține cu tine. Au reușit să mențină poarta intactă în multe meciuri, având și șansă destul de multă, pentru că, de exemplu, Viitorul a ratat un penalty, iar cei de la Craiova au avut foarte multe ocazii. Este o partidă frumoasă, care ne va arătă nouă nivelul exact la care suntem și dacă putem să ne batem cu astfel de echipe, a declarat, printre altele, Ianis Zicu.