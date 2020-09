FC Farul Constanta, declaratii inaintea meciului cu SCM Gloria Buzau

FC Farul Constanța va juca sâmbătă, 19 septembrie 2020, cu SCM Gloria Buzăru, de la ora 11.00, în etapa a 4-a a Ligii a 2-a.

Declarațiile antrenorului FC Farul Constanța, Ianis Zicu, și ale fundașului echipei, Dan Panait, înaintea meciului cu SCM Gloria Buzău, programat sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul din strada Primăverii, în etapa a 4-a a Ligii a 2-a.Întâlnim un adversar foarte bun. Cred că este cel mai dificil adversar pe care-l întâlnim până în acest moment. Anul trecut am avut o partidă dificilă, nu am reușit să ne creăm ocazii la poarta lor. A fost echipa care a câștigat meritat în meciul direct și cred că este o partidă foarte, foarte grea. Are un antrenor care pune foarte multă bază pe pregătirea fizică. S-au antrenat, au alergat prin munți, au kilometri foarte mulți făcuți și trebuie să fim pregătiți pentru un meci de luptă. Este o echipă care nu a pierdut de 9 meciuri, foarte greu se câștigă împotriva lor, și sunt convins că, dacă mâine nu vom fi concentrați, pregătiți mental să luptăm din prima până în ultima secundă, meciul va fi foarte, foarte greu.Campionatul acesta este diferit față de precedentele pentru că a dispărut acel avantaj al publicului și se pare că este din ce în ce mai greu să câștigi acasă.Toate echipele au probleme, nu doar în Liga a 2-a, ci și în cupele europene am văzut că este foarte greu pentru echipele care joacă acasă să se impună. Trebuie să ne concentrăm și, dacă spui asta, să ne gândim că jucăm afară, ca să ne fie mai ușor.A fost destul de scurtă perioadă între meciul de la Timișoara și cel de mâine.Într-un fel, prefer fie așa, pentru că toată dezamăgirea pe care am trăit-o la Timișoara trebuie să o transformăm în energie pozitivă, iar mâine să reușim să câștigăm.Este un avantaj că există un moral ridicat pentru că, deși s-a pierdut la Timișoara, jocul a fost bun.Nu am avut în niciun moment moralul scăzut, nici acum, nici anul trecut, când echipa pierde, pentru că, de cele mai multe ori, am văzut jucătorii mei luptând și încercând să joace indiferent de scor, iar lucrul acesta îmi dă încredere. Nu o să fim singura echipă din lumea asta care nu pierde. Toate echipele pierd, au momente grele, dar este important modul în care jucătorii pe care-i antrenezi îți arată în ziua de după înfrângere cum se se antrenează. Iar felul în care ei reacționează îmi dă încredere în fiecare moment că putem să câștigăm.Pare să se așeze clasamentul încă după primele etape, apar echipele care candidează la play-off.Eu nu cred că s-a așezat, lucrurile sunt încă la început, trebuie să avem răbdare să treacă 7-8 etape, iar în momentul acela să putem să discutăm despre echipele care trag la promovare.