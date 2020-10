FC Farul Constanta: Ianis Zicu - Suntem obligati sa castigam, tinand cont de situatia din clasament

Ianis Zicu și Paul Antoche, de la FC Farul, au vorbit despre meciul cu Unirea Slobozia.

FC Farul Constanța dispută miercuri, 14 octombrie, de la ora 15.00, meciul din deplasare cu Unirea Slobozia, o restanță din Liga a 2-a.”Marinarii” au prefațat disputa prin antrenorul principal Ianis Zicu și prin căpitanul echipei, Paul Antoche,Declarațiile celor doi sunt prezentate pe site-ul oficial al FC Farul și le prezentăm în cele ce urmează.O deplasare foarte grea. Din păcate, nu am putut să jucăm în etapa în care eram programați, este considerată o restanță. Ținând cont de situația pe care o avem în clasament, suntem obligați să câștigăm. Pregătim acest meci cu maximă seriozitate și, cred eu, băieții trebuie să dea dovadă de profesionalism, de seriozitate și să conștientizeze momentul, pentru că nu ne permitem niciun pas greșit.Din păcate, în ultimele trei săptămâni, am avut o perioadă nefastă cu situația celor infectați cu COVID și nu am jucat în etapa respectivă. Apoi am jucat acasă, iar nu am jucat acum, așa că avem o lipsă de meciuri oficiale, dar trebuie să o transformăm în dorința de a juca și a ne bucura de moment pentru a obține victoria.