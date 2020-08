FC Farul Constanta: Portarul Sebastian Agachi, convocat la Nationala Republicii Moldova

Foarte bucuros că sunt la Constanța. Cunosc bine orașul, pentru că am stat trei ani aici, îi cunosc bine și pe mulți dintre colegii din echipă, așa că mă voi adapta rapid. Știu ce înseamnă Liga a 2-a, am jucat în sezonul trecut la FC Argeș, cred că am făcut-o bine, iar experiența aceasta m-a ajutat. Cred că va fi un sezon mai dificil decât cel precedent, pentru că sunt multe echipe care au pretenții la promovare. Va fi o luptă strânsă și îmi doresc să fim și noi acolo. Sper să ne îndeplinim obiectivele, atât de echipă, cât și personale, a spus Agachi, pentru site-ul oficial al clubului.