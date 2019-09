FC Farul, eliminata din Cupa Romaniei de CS Faurei: Ianis Zicu - Nu exista nicio scuza pentru ratarea calificarii“

Atunci când joci cu o echipă de eșalon inferior, indiferent de condiții, trebuie să te califici. Nu există nicio scuză pentru ratarea calificării. Am vrut să văd jucătorii care au jucat mai puțin. Până acum, am folosit în campionat și în Cupa României toți jucătorii care au fost sănătoși. Este important ca fiecare dintre ei să evolueze. Nu credeam că putem să fim eliminați de o echipă din Liga a 3-a, atunci când faci parte din lotul unei echipe din Liga a 2-a, trebuie să câștigi astfel de meciuri. Acum nu mai este nimic de făcut în privința Cupei României. Îmi pare rău, pentru că îmi doream foarte mult să mergem mai departe, să facem performanță în această competiție. Aceasta este situația și trebuie să privim cu încredere spre campionat, unde trebuie să ne ridicăm. Eu am mare încredere în toți băieții care sunt aici, așa cum am avut și în cei pe care i-am folosit în Cupa României. Nu înseamnă că, după o partidă proastă, îmi pierd încrederea în ei. Sunt jucători tineri, mulți dintre ei nu au jucat până acum sub presiune, au evoluat doar la juniori. Acum este altceva, sunt altfel de dueluri, întâlnesc altfel de jucători. Un jucător tânăr trece și prin momente grele, dacă ar fi ușor, toată lumea ar face fotbal. Până la urmă, reușesc doar cei puternici din punct de vedere mental, care trec repede peste momentele grele”, a declarat antrenorul FC Farul, citat de site-ul oficial al clubului.