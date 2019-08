FC Farul intalneste Concordia Chiajna: Ianis Zicu - Ca de fiecare data, nu ne gandim decat la victorie“ (video)

Va fi o partidă interesantă, plăcută. Jucăm cu o formație venită din prima ligă, dar lucrurile vor fi la fel din punctul nostru de vedere. Pregătim meciul să câștigăm. Ca de fiecare dată, nu ne gândim sub nicio formă la un rezultat de egalitate. Va fi dificil, însă, întrucât vom juca pe un teren sintetic, iar noi în această săptămână nu am avut posibilitatea să ne antrenăm pe un teren asemănător. Am fi avut unde să facem, dar diferența de suprafață era destul de mare și nu cred că era util. Sper ca jucătorii să se adapteze foarte repede la condițiile de joc. Sunt convins că, prin dăruire, agresivitate, personalitate și curaj, putem să obținem cele trei puncte, a menționat Zicu.