FC Farul - Pandurii Lignitul Tg. Jiu, sambata, la Constanta: Ianis Zicu - Trebuie sa fim pregatiti de un meci foarte greu“

Teoretic, suntem favoriți, dar, practic, în Liga a 2-a, nu prea mai există echipe cu acest statut. Cam toate echipele sunt la același nivel, mai puțin UTA, Petrolul și Rapid. Însă, chiar și așa, ați văzut ce s-a întâmplat la disputa Rapidului cu Sportul Snagov. Meciul nostru cu Pandurii va fi la fel de greu ca acesta. Pandurii au opt meciuri fără victorie, dar au egaluri cu Gloria Buzău și Viitorul Pandurii, care pe noi ne-au bătut, ceea ce trebuie să ne dea de gândit. Trebuie să fim pregătiți de un meci foarte greu. Trebuie să învingem, întrucât sub noi în clasament sunt echipe cu meciuri în minus, iar noi am putea coborî, ajungând la mijlocul ierarhiei și ar fi păcat să dăm cu piciorul la ce am realizat până acum. Cu cinci - șase puncte câștigate în plus din deplasare, acum am fi fost pe locurile 1-2. Pandurii nu au ce pierde contra noastră, vor juca relaxați, toată presiunea va fi pe umerii noștri, a declarat Ianis Zicu.