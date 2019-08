FC Farul - Petrolul Ploiesti, la Constanta: Ianis Zicu - "Vrem sa ne ridicam la nivelul partidei"

Stadionul "Gheorghe Hagi" din Constanța gazduieste luni, 26 august, de la ora 18.00, un meci de traditie al fotbalului romanesc, FC Farul - Petrolul Ploiești.Partida conteaza pentru etapa a patra a Ligii a 2-a.În clasament, Farul se află pe locul zece, cu patru puncte, în vreme ce Petrolul ocupă poziția a saptea, cu șase puncte.Antrenorul Ianis Zicu și fotbalistul Paul Antoche au prefațat partida, din partea Farului, astăzi, într-o conferință de presă.Ne așteaptă o partidă foarte grea. Petrolul vine după un rezultat pozitiv si un joc bun, noi după eșecul din meciul contra Concordiei Chiajna, cand am facut o repriză a doua foarte slabă. Cu Petrolul va fi însă cu totul altfel. Jucătorii nostri nu vor mai fi relaxați, ci motivați si concentrati. Petrolul are fotbaliști cu mare experienta. Vrem să ne ridicăm la nivelul partidei, a spus Ianis Zicu.Farul se confruntă pentru acest meci cu mai multe probleme medicale, unele cauzate si de starea terenului sintetic de la Chiajna.Absent de ceva vreme, Moldovan nu va reveni pana in luna martie a anului viitor, în vreme ce Zamfir, Ursu sau Toma sunt si ei accidentați.Am jucat la Petrolul, dar nu am de luat o revanșă. Speram sa facem un joc bun și să spălăm puțin rusinea din partidă de la Chiajna. Speram va suporterii sa vina in numar mare la meci. Avem nevoie de ei, a menționat Paul Antoche.Sursă foto: FC Farul Constanța