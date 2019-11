FC Farul - Rapid, sambata, la Constanta: Ianis Zicu - Acum, nu mai suntem Dosarele X“

Va fi o partidă frumoasă, interesantă. Întâlnim o echipă cu o tradiție extraordinară. Tot timpul, Farul și-a droit să câștige aceste meciuri importante. Noi încercăm să continuăm forma bună de pe teren propriu și să obșinem o victorie și mâine (n.r. sâmbătă). Avem șansa să ne apropiem din nou de echipele din față. Jucăm cu o echipă de pe loc de baraj și e un meci de șase puncte. E important să facem un joc bun, atitudine și să punem în pericol poarta adverse, nu cum s-a întrâmplat la ultimerle două partide, când, chiar dacă am încercat, nu am fost periculoși sub nicio formă, a declarat Ianis Zicu, antrenorul FC Farul.