FC Farul si Universitatea Cluj se dueleaza maine la Constanta. De ce nu va evolua la gazde Razvan Greu

"Va fi un meci frumos, între două echipe de tradiție din fotbalul românesc. Sper ca noi să câștigăm, iar spectatorii sa plece fericiți acasă. Meciul se anunță însă foarte greu. După un început de sezon foarte slab, U Cluj, echipa cu multi jucători experimentați, are acum o serie pozitivă. Nu trebuie în niciun moment să ne pierdem concentrarea", a declarat Ianis Zicu, antrenorul FC Farul.

"Vom avea o partidă dificila. U Cluj are lot destul de bun, cu jucători rutinati, insa acasa am avut rezultate foarte bune până acum. Pentru mine va fi o partidă specială, ținând cont că am evoluat la U Cluj", a spus și jucătorul farist Denis Hordouan.