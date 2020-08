FC Hermannstadt l-a transferat pe Adrian Scarlatache

FC Hermannstadt a anunţat, duminică, pe site-ul oficial că a obţinut serviciile fundaşului Adrian Scarlatache, ultima dată component al echipei Zira, din Azerbaidjan.

Scarlatache a venit la Hermannstadt din postura de jucător liber de contract.

“#FCH îşi ,,betonează”defensiva cu un fundaş de mare experienţă! Este vorba despre Adrian Scarlatache, un fundaş central în vârstă de 33 de ani, 1,84m, cotat la suma de 200.000 euro pe site-urile de specialitate.

Acesta mai poate juca în apărare pe ambele părţi laterale ale terenului şi are în palmares două campionate şi o cupă, câştigate în România (Dinamo Bucureşti & Astra Giurgiu), plus două cupe şi o super-cupă în Azerbaidjan. De asemenea, ,Scarla’ are 6 selecţii în Echipa Naţională de Tineret U21 a României, iar pe CV-ul său se regăsesc echipe ca Dinamo Bucureşti, Pandurii Tg.Jiu, Jiul Petroşani, C.S. Mioveni, C.S. Otopeni, Lankaran, Astra Giurgiu, Inter Baku, Zira FC, Keshla. Adrian Scarlatache vine la #FCH din postura de jucător liber de contract.

Îi dorim mult succes şi multe realizări lui Scarla în tricoul echipei noastre!”, este comunicatul FC Hermannstadt.