FC Hermannstadt va juca meciurile de acasa la Sibiu, de la inceputul lunii mai

FC Hermannstadt revine pe stadionul din Sibiu, după ce a jucat numai în deplasare în acest sezon. Formaţia ardeleană va reveni pe arena locală la începutul returului din play-out-ul Ligii I Betano, contra Concordiei Chiajna potrivit mediafax.

Următorul meci în calitate de echipa gazdă a trupei pregătite de Vasile Miriuţă, contra lui FC Voluntari, se va disputa la Cluj-Napoca, pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu", urmând ca Hermannstadt să revină la Sibiu pentru meciul cu Chiajna.

Contactat de ProSport, preşedintele clubului a confirmat că lucrările la tribună sunt foarte aproape de finalizare şi aşteaptă fanii sibieni în număr cât mai mare la meciul din prima jumătate a lunii mai:"Vom reveni la Sibiu când va începe returul. Meciul cu Voluntari îl vom juca la Cluj, pe stadionul CFR-ului. Având în vedere că termenul pentru încheierea lucrărilor la tribuna care a rămas în picioare la Sibiu este de 15 aprilie, urmează procedura de încheiere a lucrărilor, de recepţie. Trebuie omologare, nu reuşim să ne încadrăm până la meciul cu Voluntari pentru că nu ne putem juca cu televiziunile şi cu tot ceea ce înseamnă organizarea unui joc", a declarat Birţ, pentru ProSport.

Revenirea în localitate le dă mari speranţe oficialilor sibieni, care nu au emoţii cu privire la retrogradare, deşi echipa lui Miriţă se află pe loc de baraj, cu 17 puncte şi fără nicio victorie în play-out: "Vom avea 4000 de spectatori, sunt convins că o să fie tribuna plină. Am încredere pentru că am mai avut o perioadă în care am stat destul de rău în clasament, după care am revenit şi am urcat. Mi se pare că play-out-ul e echilibrat, oricine poate să câştige sau să piardă oricând. Sunt multe punce puse în joc şi nu am emoţii.

Am încredere în băieţi şi sunt convins că îşi revin, s-ar putea chiar la meciul cu Botoşani. Încercăm să le dăm încredere, să fim uniţi, să strângem rândurile şi să depăşim momentul. Pentru noi este greu pentru că suntem o echipă nou-promovată şi am jucat toate meciurile în deplasare, dar ideea că ne întoarcem la Sibiu ne dă încredere", a mai spus Birţ.

În acest sezon, FC Hermannstadt a disputat meciurile de acasă la Târgu Mureş, Piteşti, iar meciul din runda a şasea a play-out-ului din Liga I Betano, contra lui FC Voluntari, se va disputa la Cluj-Napoca.