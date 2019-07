FC Viitorul a castigat in premiera Supercupa Romaniei, dupa 1-0 cu CFR Cluj

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipa de fotbal FC Viitorul a castigat in premiera Supercupa Romaniei dupa ce a invins-o pe campioana en titre CFR Cluj cu 1-0 (0-0), sambata seara, pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti. FC Viitorul isi completeaza astfel palmaresul dupa titlul de campioana, Cupa Romaniei si cu cel de-al treilea trofeu national, Supercupa Romaniei. Aceasta a fost a doua partida in care formatia din Ovidiu a jucat cu Supercupa Romaniei pe masa, dar in 2017 a pierdut in fata echipei FC Voluntari cu 0-1. Fara Ianis Hagi, protejat de tatal sau in perspectiva unui transfer in strainatate, FC Viitorul a inceput mai bine meciul, punand presiune constanta pe apararea adversa, insa prima ocazie a apartinut formatiei CFR Cluj. In minutul 10, I ...