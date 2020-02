FC Viitorul, batalia pentru play-off. Meciul cu Academica Clinceni: Cosmin Matei - Este dificil ca am ajuns sa nu fim la mana noastra“

Trebuie să câștigăm meciul cu Academica, pentru a putea spera la calificarea în play-off. Este dificil că am ajuns să nu fim la mâna noastră. Întâlnim o echipă care se apără destul de bine, dar sperăm să îi desfacem sistemul defensiv și să reușim să înscriem cât mai repede, ca să ne facem meciul ușor. Atmosfera în lot este bună. Suntem motivați și încrezători în șansa noastră, a declarat mijlocașul FC Viitorul Cosmin Matei.

Până la această ultimă etapă, nu am căzut din locurile de play-off, dar sperăm să revenim acolo. În fotbal e posibil orice. Și anul trecut am obținut calificarea la final, dar atunci am depins numai de noi, acum așteptăm ca și celelalte rezultate să ne fie favorabile. Dar în primul rând trebuie să câștigăm noi și ne va aștepta un meci greu, contra unei echipe bune. E un meci important și sperăm să vină cât mai mulți spectatori. Tribunele pline îți dau o stare de bine, a punctat și un alt mijlocaș, Andrei Artean.