FC Viitorul: Brazilianul Eric a plans dupa castigarea Cupei Romaniei. Ce a spus Hagi. Vine si Gica Popescu la echipa de pe litoral?

Sunt de 12 ani în România și mi-am propus să fiu un fotbalist mare, să cuceresc trofee. Cu Pandurii n-am reușit, dar Dumnezeu mi-a dat seara acesta. Am putut ajuta echipa, iar aceasta e un lucru mare. Băieții au alergat, au muncit și meritau această victorie. A fost foarte greu să revenim după ce am fost conduși, a spus Eric, printre lacrimi.

Suntem foarte fericiți. Am întâlnit un adversar care știe mult fotbal. Știam că ne va fi foarte greu, dar am avut răbdare. La pauză, le-am cerut aceasta jucătorilor, să construim, să circule mingea, că, ușor-ușor, Astra va ceda, dacă noi vom avea un ritm de joc susținut până la final. Ghiță a jucat extraordinar, e momentul lui, el a adus cupa la noi. Mă bucur tare pentru el, a muncit și e un băiat foarte serios. L-am schimbat pe Cojocaru la pauză întrucât a fost golul lui, pe colțul lui. Trebuia să fac schimbare, așa era logic. L-am văzut bine pe Tordai la antrenamente și l-am trimis pe teren. În ce-l privește pe Ianis, premisele duc către plecarea sa, dar vom vedea. Eu voi fi lângă echipă, contruim un alt proiect, pentru următorii zece ani. Sperăm să progresăm an de an, a precizat „Regele“.