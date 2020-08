FC Viitorul: Catalin Anghel - Nu sunt de acord sa se arate cu degetul spre oricine se infecteaza“

FC Viitorul a remizat cu Dinamo, 1-1, în meciul din ultima etapă a turneul play-out din Liga 1.

Antremrul Cătălin Anghel crede că rezultatul este echitabil.

Tehnicianul constănțean cere ca cei care comentează fenomenul infectării cu coronavirus din fotbalul românesc să fie mai rezervați.

După meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe, Gică Hagi a anunțat că se retrage din funcția de manager tehnic al echipei de seniori a FC Viitorul. La meciul cu Dinamo, 1-1 la București, din ultima etapă a turneului play-out din Liga 1, formația de pe litoral a fost condusă de pe margine de un om din staff-ul tehnic actual, antrenorul Cătălin Anghel.

„Vă rog frumos să fiți mai rezervați!“



Cristi Chivu, în fruntea listei?

Acesta a apreciat că rezultatul meciului cu Dinamo este unul echitabil. „Chiar dacă am avut controlul jocului, nu ne-am creat foarte multe oportunități de a marca, cum ne-am fi dorit. Având în vedere că abia ieri (n.r. marți) am primit decizia că vom juca, băieții au încercat să facă tot ce le-a stat în putință, mai ales pe această vreme, o căldură foarte mare. N-a fost un ritm extraordinar, dar au încercat să facă ce le-am cerut. Îmi pare rău că nu i-am introdus mai devreme pe teren pe jucătorii tineri, trebuia să le dau minimum 10 - 15 minute, dar sunt jucători despre care cred că veți mai auzi, pentru că au calitate. În afară de Pitu și de Louis Munteanu, cu care deja v-ați obișnuit, ușor-ușor, nume ca Grosu, Lazăr, Andronache, Bodișteanu își vor face loc în comentariile dumneavostră și cred că îi vom vedea din ce în ce mai mult la lucru“, a declarat Cătălin Anghel.Referitor la pandemia de coronavirus, care a afectat și bunul mers al competițiilor interne, tehnicianul constănțean a cerut ca cei care comentează fenomenul infectării din fotbalul românesc să fie mai rezervați. „Va fi o acanță scurtă, totul se întâmplă din cauza acestui virus. Nimeni nu cred că a fost pregătit pentru pandemie. Suntem puțin depășiți pe partea de organizare, dar nici nu putem să arătăm tot timpul pe oricine, întrucât nu e un lucru ușor. Sper din tot sufletul ca în noul sezon să se treacă la 16 echipe și să se facă un protocol mult mai clar și mult mai simplu, care să poată da echipelor posibilitatea să joace meciurile, chiar dacă se întâmplă, Doamne ferește, să fie jucători infectați. Sunt oameni care îi arată cu degetul pe cei infectați. Nu sunt de acord. Ei nu vor să se infecteze, i se poate întâmpla oricui. Sunt de acord ca o neglijență să fie amendată, dar nici așa, să arătăm cu degetul spre oricine se infectează, ca și cum nu știu ce au făcut. Este un virus pe care îl poate oricine, așa că haideți să fim puțin mai rezervați. Am văzut multe afirmații de la oameni care nu au nicio treabă cu fotbalul sau care n-au jucat niciodată fotbal și nu știu ce înseamnă un jucător de fotbal, dar își dau cu părerea că e numai vina lor, că nu știu ce s-a întâmplat, pentru că au fost două cazuri izolate, care s-au dus nu știu unde. Vă rog frumos să fiți mai rezervați și să încercați să vedeți tot tabloul, nu doar două - trei cazuri, pe care vrem să le scoatem în evidență ca și scandal, ca și negativ. Antrenorii care sunt infectați cu virusul nu și-au dorit treaba asta“, a spus Anghel.În comunicatul pe care l-a emis, duminică, 2 august, atunci când și-a anunțat retragerea din funcția de manager tehnic al FC Viitorul, Gică Hagi a vorbit și despre cel care va ocupa acest post în locul său. „Împreună cu președintele clubului (n.r. Gică Popescu) va trebui să găsim în zilele următoare un nou manager tehnic pentru FC Viitorul Constanța, pentru ca acesta să aibă timpul necesar de a-și cunoaște echipa, jucătorii, până la începerea noului sezon al Ligii 1“, s-a arătat în comunicat. În fruntea listei s-ar afla fostul mare jucător Cristi Chivu, în prezent antrenorul echipei Under-17 a lui Inter Milano. Chestionat pe marginea acestei posibile mutări, Gică Popescu a declarat că fostul căpitanal Naționalei este oricând pe lista oricărui club.