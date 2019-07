FC Viitorul intalneste diseara Gent, in Europa League: Gica Hagi - Suntem pregatiti. Speram sa trecem de acest tur“

Suntem încântaţi şi fericiţi că jucăm încă o dată în Europa. Sperăm să facem mai bine, întrucât am căpătat mai multă experienţă faţă de anii anteriori. Suntem în formă, am început campionatul foarte bine. Cred că va fi o dublă deschisă. Ambelor echipe le place să joace. Adversarul e foarte bun. Suntem conştienţi de dificultatea partidei şi sperăm ca de data aceasta să înregistrăm un rezultat mult mai bun faţă de cel anterior (5-0 pentru Gent, în 2016). Sperăm să trecem de acest tur. Pentru mine nu conterază că am aflat târziu că ne vom duela cu Gent. Informaţie circulă repede acum, ne-am luat repede date despre adversar. Suntem pregătiţi de meci. Ştim foarte multe despre Gent, cum şi adversarii cunosc probabil multe despre noi. Singura problemă e că nu am găsit locuri la un hotel din Gent, stând astfel în Bruxelles. Nu ne deranjează că e foarte cald în Belgia. Trebuie să joci fotbal în orice condiţii, a declarat „Regele“, la conferinţa de presă din Belgia.