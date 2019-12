FC Viitorul intalneste FC Voluntari, ultima clasata: Andrei Artean - Speram sa castigam si sa stam putin mai linistiti“

Ne gândim la cele trei puncte. În ultimele două meciuri, nu am marcat și cred că acesta a fost minusul nostru. N-am fost penetranți în ultimii 30 de metri, nu am combinat și am avut de suferit la finalizare. În rest, lucrurile au fost în regulă. Vom avea meci greu cu Voluntari, chiar dacă ocupă ultimul loc. Are un antrenor experimentat, dar și mijlocași foarte buni. Sperăm să câștigăm, întrucât avem nevoie de trei puncte, a declarat Gică Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul.