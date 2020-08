FC Viitorul intalneste miercuri Dinamo Bucuresti. E ultima etapa din play-out

Politistii din Pitesti s-au sesizat marti, in cazul unor imagini difuzate online cu o adolescenta de 14 ani batjocorita si lovita de o alta minora pe motiv ca i-ar fi "deranjat" prietenii. In imagini se vede cum fata este pusa in genunchi, trantita de pe o banca, jignita si amenintata. Mai mult, cineva ii toarna in cap suc dintr-un bidon, sub privirile altor copii.