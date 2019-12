FC Viitorul, invinsa la Ovidiu de FCSB in Liga 1. A marcat si un fost jucator al echipei lui Hagi

FC Viitorul și FCSB s-au întâlnit în această seară la Ovidiu, în etapa a 21-a a Ligii 1.Victoria i-a aparținut echipei oaspete, care s-a impus cu 2-0, prin golurile marcate de Soiledis (22) și Fl. Coman (45), cel de-al doilea - unul dintre cei cinci jucători din lotul FCSB lansat în fotbalul mare de FC Viitorul.FC Viitorul (manager tehnic, Gică Hagi) a jucat cu: C. Căbuz - Boboc, Mladen, Ghiță, de Nooijer - Ciobanu, Artean (30 P. Iacob), Houri - C. Matei (46 L. Munteanu) - Rivaldinho (77 A. Pitu), G. Iancu (cpt.).Bogdan Vintilă, principalul FCSB, a mizat pe: Bălgrădean - V. Crețu, Planic, Soiledis, Panțîru (46 I. Cristea) - Ov. Popescu, Nedelcu (77 L. Filip), Moruțan - Man (85 Ad. Popa), Fl. Tănase (cpt.), Fl. Coman.În clasament, FC Viitorul se află pe locul cinci, cu 35 de puncte, după zece victorii, cinci egaluri și șase eșecuri, golaveraj 41-25.În etapa viitoare, ultima din acest an, echipa lui Hagi va întâlni în deplasare Gaz Metan Mediaș (locul 6, cu 33 de puncte), vineri, 20 decembrie, de la ora 20.30.