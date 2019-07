FC Viitorul joaca la Ovidiu cu FC Hermannstadt: Catalin Anghel - "Nu vom avea un meci usor"

"În acest moment, ne preocupă refacerea jucătorilor după meciul din Belgia, pentru a fi în condiții foarte bune de meci duminica. Trebuie să câștigăm. Știm că echipele lui Costel Enache sunt bine organizate și joacă bine. Chiar dacă FC Hermannstadt a pierdut ambele meciuri în Liga 1, a avut o evoluție buna si sa nu uitam ca i-a înscris trei goluri lui FCSB. Cred ca vor fi schimbări în echipa noastră, în condițiile în care jucăm din trei în trei zile. Meciul din Belgia a trecut. Toti ne dau favoriți duminica, dar nu vom avea meci facil. Doar noi ni-l putem face usor", a spus Anghel.

întâlneștela Ovidiu, duminică, 28 iulie, de la ora 21.00, în etapa a treia a Ligii 1.În clasament, FC Viitorul se află pe locul doi, cu șase puncte, în vreme ce formația sibiana ocupă poziția a 12-a, fără niciun punct acumulat pana acum., antrenor la FC Viitorul, consideră că echipa de pe litoral nu va avea un meci ușor.Atacantula spus:"Partida va fi destul de dificila. Adversarul nostru e bun, chiar dacă are două înfrângeri. Vom evolua cu ambiție. Trebuie să ne facem jocul si sa castigam. Ma simt bine după accidentare si sper ca usor-usor sa ajung sa pot juca un meci întreg. Imi pare rau ca nu am înscris în Belgia la ocazia avută. Încă un gol ar fi cantarit enorm. Putem face însă un meci bun în retur si sa nu mai repetam greșelile".Contra lui FC Hermannstadt ar putea apărea printre titulari la FC Viitorul și mijlocașul, fiul fostului internațional Cristi Dulca."Disputa cu FC Hermannstadt va fi dificila, ținând cont că venim si după drumul din Belgia. Trebuie să tratăm partidă foarte bine. Eu sunt pregătit de joc, ma simt la capacitate maximă. Vreau să vin cu un plus în echipa si sa ajut cât mai mult", a arătat Marco.