FC Viitorul joaca luni cu Poli Iasi: Gica Hagi - Vom avea un meci foarte greu, dar suntem pregatiti“

Sperăm să avem un an bun, ca în ultimele trei - patru sezoane, cu rezultate bune, în care am progreat tot timpul și am făcut performanță , devenind mai buni de la zi la zi. Acesta e spiritul nostru și vrem ca și în 2020 să muncim mult și să reușim lucruri foarte frumoase. În fotbal trebuie să fii mereu pregătit și motivat. Acesta e idealul meu. Fiecare jucător trebuie să-și dorească să progreseze. În cele patru meciuri care mai sunt din sezonul regulat, trebuie să dovedim că merităm să fim în play-off, să facem victorii și rezultate bune. Trebuie să avem un joc complet, cu un spirit ofensiv. Poli Iași a făcut o mutare importantă în această iarnă, aducând un antrenor cu mare experiență, inteligent, care știe să joace fotbal, Mircea Rednic. Ca jucător, era disciplinat, dar și creativ. A adus imediat câțiva jucători interesanți și va continua munca lui Mihai Teja, cei doi lucrând mult timp împreună și cunoscându-se foarte bine. Sunt sigur că va fi un meci foarte greu pentru noi, dar suntem pregătiți. Ne-a interesat mai mult pregătirea decât rezultatele și să rulăm toți jucătorii, a declarat Gică Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul.