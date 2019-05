FC Viitorul joaca maine la Ovidiu cu Astra Giurgiu: Gica Hagi - Nu e o avanpremiera pentru finala de Cupa“

Mai avem trei meciuri până la finele sezonului, pe care vrem să-l terminăm foarte bine. Vorbim iar de un an bun al nostru. Suntem în luptă pentru a participa din nou în Europa. Lucrurile merg foarte bine, atmosfera e pozitivă, iar jucătorii au un moral solid. Sperăm să ne atingem obiectivul în campionat şi să câştigăm finala de Cupă. Ne dorim ca mâine să facem un meci bun şi să câştigăm, fiind şi ultimul meci acasă. Întâlnim o echipă care are talent şi ştie fotbal, e imprevizibilă. Mereu am avut meciuri grele cu Astra, dar au ieşit întââlniri frumoase. Trebuie să rămânem în linia noastră, să încercăm să ne impunem jocul. Sunt trei puncte importante pentru noi, în condiţiile în care luptăm pentru locul trei în Liga 1, care ne asigură evoluţia în Europa. Nu e o avanpremieră pentru finala de Cupă. E o altă încărcătură şi un alt context. Ne aşteaptă două săptămâni importante şi trebuie să fim concentraţi la toate cele trei meciuri. Îi invităm pe suporteri să vină la acest ultim meci acasă al nostru din sezon. Încercăm să jucăm un fotbal frumos, ca şi până acum, ca să ne bucurăm fanii, a declarat Gică Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul.