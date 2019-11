FC Viitorul. Louis Munteanu, marcator la 17 ani in Liga 1!: Gica Hagi - Ma bucur pentru el. A aratat ca are o calitate incredibila“

E frumos pentru noi că am câștigat. Suntem fericiți. Am cucerit trei puncte importante. Nu contează locul pe care îl ocupăm în clasament, ci faptul că avem puncte destul de multe și victorii multe. Chiar dacă, în această vară, am dat drumul la mai mulți jucători foarte buni, producem în continuare rezultate, performanță și victorii, ceea ce mă bucură foarte tare. Mă bucur pentru Louis, a intrat foarte bine cu Dinamo, etapa trecută, mult mai bine decât acum, contra Chindiei, Au intervenit probabil emoțiile, că a jucat acasă, în fața propriilor suporteri. S-a văzut tracul la el, dar, la gol, a arătat că are o calitate incredibilă. Are execuție, lovește mingea la fel de bine cu ambele picioare. E un nouar clasic. La juniori are o mulțime de goluri. A trebuit să-l iau la echipa mare, că acolo nu mai avea ce să facă. Era unul dintre faraonii pe care-i am eu pe acolo. Sunt prea buni, iar, din când în când trebuie să-i aduc pe la echipa mare, ca să sufere și să învețe. Așa se procedează. Așa am învățat de la antrenorii care m-au crescut pe mine. Trebuie să știi să promovezi un tânăr. Eu cred că am această artă, pe care am învățat-o de la antrenorii mei. Cum aceștia au avut curaj cu mine, așa trebuie să fac și eu. Luis e marcator, iar acest gol îi va da mai multă încredere, a spus Gică Hagi.