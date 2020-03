FC Viitorul, prima victorie in play-out. Meci cu cinci goluri si cu rasturnari de scor!

Obținem cele 3 puncte cu o victorie frumoasă!, este mesajul de pe pagina de Facebook a echipei de pe litoral.

FC Viitorul a susținut astăzi meciul din etapa secundă din turneul play-out al Ligii 1, întâlnind în deplasare Academica Clinceni.Victoria le-a aparținut oaspeților, scor 3-2, partida fiind cu răsturnări de scor. Viitorul a condus cu 1-0, Academica a egalat și a trecut apoi în avantaj (2-1), pentru ca echipa lui Gică Hagi să reușească în cele din urmă să câștige la limită. Gazdele au fost aproape însă în prelungiri de 3-3, când au avut o bară!Golurile au fost marcate de Cebotaru (44), Ad. Șut (55), respectiv C. Ganea (20), G. Iancu (74 - din penalty) și Rivaldinho (78).FC Viitorul (manager tehnic, Gică Hagi) a jucat cu: C. Căbuz - R. Boboc, V. Ghiță, Mladen, De Nooijer (61 Casap) - A. Ciobanu (46 Dussaut), Artean, C. Ganea - G. Iancu (cpt.) - Rivaldinho, Zoua (70 L. Munteanu).Ilie Poenaru, principalul Academicii, a mizat pe: Miguel Santos - Kontoes, R. Patriche (cpt.), Humanes (46 Fl. Bejan), M. Dobrescu - E. Cebotaru, Al. Albu - Merloi (77 R. Ion), Al. Buziuc (62 Ventura), Ad. Șut - Jakub Vojtus.În clasament, FC Viitorul se află pe locul întâi, cu 24 de puncte, având o victorie și un egal în play-out, iar în etapa viitoare se va duela pe teren propriu cu Poli Iași (locul 7, penultimul, cu 12 puncte), vineri, 13 martie, de la ora 20.30.