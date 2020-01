FC Viitorul, primul antrenament in 2020. Ce i-a transmis Rivaldo fiului sau, Rivaldinho, atacant la echipa constanteana (galerie foto)

Pe finalul lui 2019, am avut o problemă la gambă, dar am trecut peste ea. Acum sunt refăcut și sper să mă pregătesc normal în cantonament. Pentru mine, 2019 a fost foarte bun, mi-am revenit , iar în 2020 sper să-mi depășesc performanțele din anul trecut, atât individual, cât și cu echipa. Mă gândesc la un trofeu cu Viitorul, dar întâi trebuie să ne asigurăm calificarea în play-off. Mă gândesc și la titlul de golgeter, dar nu sunt disperat. În Turcia, programul e intens, cu amicale puternice, dar aceasta e benefic pentru noi, a menționat atacantul Gabriel Iancu.

Am fost acasă, în Brazilia, în vacanță. A fost bine, mi-am revăxut familia și prietenii. Sperăm să facem un cantonament foarte bun, pentru că cele patrumeciuri care ne așteaptă sunt foarte importante. Ne motivează faptul că Mister Hagi așteaptă mult de la noi. Tata (n.r. Rivaldo) m-a felicitat pentru ce am reușit în 2019, dar mi-a spus să nu mă opresc aici, penru că încă nu am realizat nimic. Sper ca 2020 să fie mai bun ca 2019. Nu vreau să știu de oferte de transfer, mă gândesc doar la pregătirea cu FC Viitorul, a precizat atacantul Rivaldinho.