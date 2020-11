FC Viitorul: Ruben de la Barrera - Suntem pe un drum bun si vrem sa castigam si contra Academicii Clinceni

Va fi un meci greu, dar suntem în formă și vrem să câștigăm și acest meci. Suntem pe un drum bun și am trecut cu bine peste mai multe meciuri în care am avut probleme serioase de lot. Sâmbătă, ne așteaptă o partidă importantă, din care trebuie să obținem trei puncte. Suntem pregătiți să jucăm împotriva oricărei echipe. Academica are cifre bune în clasament. Trebuie să ne facem jocul, să fim agresivi și să conducem ostilitățile. Dacă va fi așa, vom câștiga. Dacă nu, vom avea unele dificultăți. Trebuie să gândim pozitiv, întrucât avem capacitatea de a câștiga, plan de joc și jucători pe măsură. Trebuie să arătăm dorință de a câștiga, a declarat Ruben de la Barrera, managerul FC Viitorul.