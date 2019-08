FC Viitorul vrea sa sparga gheata contra lui Sepsi Sf. Gheorghe: Gica Hagi - Ne vom lupta pentru cele trei puncte“

Ne așteaptă o deplasare dificilă, în care, până acum, nu numai că nu am câștigat, dar nici nu am marcat. Gândul nostru e să facem un meci bun și să înscriem, întrucât ne dorim victoria. Sepsi a făcut destul de multe schimbări , dar, din ce am văzut eu în acest trei meciuri, e o echipă solidă, puternică. Se apară bine și atacă la fel. Ne vom lupta pentru cele trei puncte. Am lăsat câțiva jucători acasă, cei accidentați (Casap, Rivaldinho, Keita), plus ce am mai considerat eu. Ganea (care e puțin obosit) și Achim nu fac parte din lot, au jucat mult în ultima perioadă. Vrem să spargem gheața contra lui Sepsi, a declarat Gică Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul.