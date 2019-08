FCSB a ajuns penultima in Liga 1 dupa ce Gaz Metan a invins-o cu 4-0

FCSB Gaz Metan 4 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); GAZ METAN 4-0 FCSB min 90+2: DEZASTRU la FCSB!!!! Se termina 4-0 pentru Gaz Metan!!! FCSB e penultima in Liga 1, la egalitate cu Academica Clinceni!!! Infrangerea cu Gaz Metan e a 5-a consecutiva pentru stelisti in Liga 1. min 85: GOOOOL GAZ METAN! Actiune personala FANTASTICA a lui Velisar, finalizata cu un sut IMPARABIL, in forta, Balgradean e batut din nou! min 75: FCSB e cu doi oameni in minus! Si bulgarul Ciorbadjinski a fost eliminat!!!! min 68: Balgradean scoate fantastic sutul lui Ely Fernandes!!! min 65: GOOOL GAZ METAN MEDIAS!!! Inscrie si Dumitro Cardoso de la 11 metri!!! FCSB a ramas in 10 la faza penalty-ului. Cristea a vazut al doilea galben dupa ce l-a faultat pe Bus. min 57: GOOO ...