FCSB a castigat ambele sectiuni ale turneului Dolphin Cup“, de la Ovidiu. Ce locuri au ocupat echipele Academiei Hagi

Vineri, 17 mai 2019:

Sâmbătă, 18 mai 2019:

Duminică, 19 mai 2019:

S-au încheiat, pe terenurile Complexului Sportiv al Academiei Hagi, de la Ovidiu, întrecerile celei de-a șaptea ediții a competiției "Dolphin Cup" la categoriile 2007 și 2008.Laureatele acestui an au fost echipele 2007 și 2008 ale clubului FCSB. Formațiile Academiei Hagi au încheiat ambele categorii de vârstă pe locul 4, după ce au pierdut finalele mici.Organizatorii au oferit și câteva premii speciale, decernate astfel:Cel mai bun portar:Cel mai bun jucător: David Popa (FCSB)Golgeter: David Popa (FCSB)Cel mai bun portar: Bogdan Ducuță (FCSB)Cel mai bun jucător: Mateo Tameș (Dani Coman)Golgeter: Bogdan Nicolas (Prosport Academy)ora 9.00- Luceafărul Tr. Severin 2-1 (Grupa A)ora 9.00 New Stars București - Interstar Sibiu 4-0 (Grupa B)ora 10.00 FCSB - Prosport Academy 8-1 (Grupa A)ora 10.00 Corona Brașov - LPS Suceava 0-7 (Grupa B)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ora 16.00Prosport Academy 3-0 (Grupa A)ora 16.00 New Stars București - LPS Suceava 0-0 (Grupa B)ora 17.00 FCSB - Luceafărul Tr. Severin 10-2 (Grupa A)ora 17.00 Corona Brașov - Interstar Sibiu 0-7 (Grupa B)ora 9.00- FCSB 0-4 (Grupa A)ora 9.00 New Stars București - Corona Brașov 12-0 (Grupa B)ora 10.00 Prosport Academy - Luceafărul Tr. Severin 0-2 (Grupa A)ora 10.00 LPS Suceava - Interstar Sibiu 3-1 (Grupa B)Clasament final Grupa A: 1.FCSB 9p,, 3.Luceafărul Tr. Severin 3p, 4.Prosport Academy 0p.Clasament final Grupa B: 1.New Stars București 7p (golaveraj: 16-0), 2.LPS Suceava 7p (10-1), 3.Interstar Sibiu 3p, 4.Corona Brașov 0p.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ora 16.00 Semifinala 1: FCSB - LPS Suceava 1-1, 4-2 d.7mora 16.00 Semifinala 2:- New Stars București 0-4ora 17.00 Locurile 5-8: Luceafărul Tr. Severin - Corona Brașov 7-1ora 17.00 Locurile 5-8: Prosport Academy - Interstar Sibiu 2-2, 6-5 d.7mora 11.00 Locurile 7-8: Corona Brașov - Interstar Sibiu 2-4ora 11.00 Locurile 5-6: Luceafărul Tr. Severin - Prosport Academy 6-1ora 13.00 Finala mică:- LPS Suceava 1-1, 2-3 d.7mora 13.00 Finala MARE: FCSB - New Stars București 6-2ora 11.00 Zimbru Chișinău - Prosport Academy 3-3 (Grupa A)ora 11.00 FCSB - Stars Brăila 5-1 (Grupa B)ora 12.00 Poli Iași - Interstar Sibiu 0-1 (Grupa A)ora 12.00 LPS Vaslui - Dani Coman 1-1 (Grupa B)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ora 18.00 Prosport Academy - Poli Iași 3-3 (Grupa A)ora 18.00 Stars Brăila - LPS Vaslui 0-4 (Grupa B)ora 19.00- Zimbru Chișinău 4-2 (Grupa A)ora 19.00 Corona Brașov - FCSB 0-4 (Grupa B)ora 11.00 Poli Iași -1-4 (Grupa A)ora 11.00 LPS Vaslui - Corona Brașov 5-0 (Grupa B)ora 12.00 Interstar Sibiu - Prosport Academy 2-1 (Grupa A)ora 12.00 Dani Coman - Stars Brăila 3-1 (Grupa B)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ora 18.00- Interstar Sibiu 1-2 (Grupa A)ora 18.00 Corona Brașov - Dani Coman 1-3 (Grupa B)ora 19.00 Zimbru Chișinău - Poli Iași 3-6 (Grupa A)ora 19.00 FCSB - LPS Vaslui 8-1 (Grupa B)ora 9.00 Interstar Sibiu - Zimbru Chișinău 0-1 (Grupa A)ora 9.00 Dani Coman - FCSB 0-3 (Grupa B)ora 10.00 Prosport Academy -3-2 (Grupa A)ora 10.00 Stars Brăila - Corona Brașov 3-1 (Grupa B)Clasament final Grupa A: 1.Interstar Sibiu 9p,, 3.Prosport Academy 5p, 4.Poli Iași 4p, 5.Zimbru Chișinău 4p.Clasament final Grupa B: 1.FCSB 12p, 2.LPS Vaslui 7p (golaveraj: 11-9), 3.Dani Coman 7p (7-6), 4.Stars Brăila 3p, 5.Corona Brașov 0p.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ora 12.00 Locurile 9-10: Zimbru Chișinău - Corona Brașov 1-1, 4-2 d.7mora 12.00 Locurile 7-8: Poli Iași - Stars Brăila 0-3ora 14.00 Locurile 5-6: Prosport Academy - Dani Coman 1-2ora 14.00 Finala mică:- LPS Vaslui 1-2ora 14.00 Finala MARE: Interstar Sibiu - FCSB 2-2, 4-5 d.7mToate partidele s-au disputat în Complexul Academiei Hagi.Andrei Maer, Edgar Cadar, Alexandru Micu - portari; Matei Nanciu, Raul Cornei, Ștefan Beu, Mihai Iliescu, Paris Tănase, Cristian Sima, Mateo Manea, Iustin Doicaru, Ianis Popa, Dragoș Rîpeanu, Vlad Leontescu, Mario Racoviță, Eduard Belecciu, Ayan Matei - jucători de câmp. Antrenor: Stere Banoti. Director coordonator: Mihai Stere.Valentin Frățilă, Ionuț Sonel - portari; Paul Trofimov, Toma Bituleanu, Costyn Gheorghe, Iustin Frunză, Darius Dragomir, Kevin Tînjală, Marius Puiu, Alexandru Dimcică, Andrei Lehăduș, Adrian Pascu, Patrick Nica, David Pătru, Antony Skaf, Alexandru Bunea, Eduard Nichifor, Gabriel Archip - jucători de câmp. Antrenor: Ciprian Micu. Director coordonator: Mihai Stere.