FCSB a incercat sa il transfere pe Sergiu Buș de la Gaz Metan Mediaș, inainte sa se inchida perioada de mercato

Sergiu Buş (26 de ani) a fost ţinta lui Gigi Becali pentru un transfer în ultimul moment, înainte să se închidă perioada de mercato. Patronul FCSB-ului a oferit 300.000 de euro, dar Gaz Metan Mediaş nu a acceptat propunerea, anunță MEDIAFAX.

A cerut cu 200.000 de euro mai mult, aspect pe care Becali nu l-a acceptat, iar discuţiile nu s-au concretizat. Chiar dacă are în lot 3 atacanţi (Ioan Hora, Harlem Gnohere şi Lukasz Gikiewicz), omul de afaceri a considerat că mai este nevoie de încă unul. Cel mai probabil, Buş a fost remarcat după meciul direct dintre Mediaş şi FCSB. ”De Sergiu Buş am întrebat. Ne trebuia un atacant. Acum nu mai putem să facem nimic, pentru că s-au terminat transferurile. Ieri m-am gândit la el, am zis că dau 300.000 de euro, ei au vrut 500.000 de euro. Prin intermediari am discutat, eu spun că mai aveam nevoie de un atacant”, a precizat Gigi Becali la conferinţa de prezentare a lui Cristi Manea.

Citeşte şi: Suntem săraci lipiţi când plecăm în concediu; Cu ce bani pleacă românii la drum

Sergiu Buş, cotat la 400.000 de euro, are 26 de ani şi a bifat echipe importante de-a lungul carierei. A câştigat titlul şi Cupa cu CFR, unde a activat în perioada 2009 - 2014, dar a fost împrumutat la mai multe formaţii, inclusiv la Gaz Metan. A jucat şi în străinătate, la ŢSKA Sofia, în Anglia la Sheffield Wednesday sau în Italia, la Salernitana. El a fost eroul lui Levski, anul trecut, când a calificat echipa în finala Cupei Bulgariei. A înscris atât în prima manşă, cât şi în returul cu rivala ŢSKA Sofia, cele două întâlnindu-se în semnifinale.

8 meciuri, 5 goluri şi două pase decisive sunt statisticile atacantului de 1.85 m în acest sezon. Toate au fost reuşite în Liga 1.